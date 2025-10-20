Депутат Гаврилов предложил адаптировать пенсионную систему под экономику зумеров

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов в беседе с Life.ru подчеркнул необходимость адаптации пенсионной системы под экономику зумеров.

Гаврилов заявил, что важно предоставлять молодым людям инструменты роста, а не новые ограничения. Он отметил, что пенсионная система должна позволять гражданам участвовать в программах долгосрочных сбережений и получать доход от инвестиций.

«Каждый уплаченный взнос должен реально работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию», – отметил Гаврилов.

Депутат предложил укреплять доходную часть пенсии через пересмотр шкалы страховых взносов и вовлечение самозанятых через автоматическое начисление минимального взноса.