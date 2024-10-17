Депутат Гаврилов посоветовал изучить репутацию продавца при покупке машины на маркетплейсе

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с RT отметил, что покупка и продажа автомобилей через онлайн-маркетплейсы стали новой нормой.

Эта практика предоставляет покупателям отсутствие ограничений, но совмещается с определенными рисками. Он выделил, что при выборе автомобиля на такой платформе важно обратить внимание на репутацию продавца.

Также рекомендуется ознакомиться с отзывами других пользователей, проверить, как долго продавец зарегистрирован на площадке, и какой у него рейтинг. Если это — юридическое лицо, следует провести исследование компании в открытых источниках: узнать о возможных задолженностях, судебных разбирательствах и проверить, не находится ли она в списках недобросовестных поставщиков.

Гаврилов добавил, что множество надежных маркетплейсов предлагают услугу безопасной сделки, при которой средства покупателя замораживаются на специальном счёте и перечисляются продавцу только после подтверждения получения товара покупателем.