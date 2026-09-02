Депутат Гаврилов посоветовал дачникам усилить защиту домов к зиме

Загородные дома поздней осенью и зимой чаще становятся целью воров, предупредил депутат Сергей Гаврилов. Он посоветовал проверить окна и двери, не оставлять ценности и дополнить камеры светошумовой сигнализацией, сообщает RT .

Перед отъездом с дачи Гаврилов рекомендовал проверить окна на обоих этажах, люки и межкомнатные двери. По его словам, пластиковые окна сложнее вскрыть, чем деревянные рамы, а входная дверь должна быть массивной и иметь несколько замков разных типов.

«Выносят все, что плохо лежит — телевизоры, бытовые приборы, ложки, вилки, картины — словом, все, что можно потом продать или чем пользоваться самим», — сказал Гаврилов.

Депутат также посоветовал вывезти из дома вещи, которые могут представлять ценность, и не занавешивать окна. Если злоумышленники увидят, что в доме нечем поживиться, они могут отказаться от попытки проникновения.

Камеры и обычная сигнализация не всегда позволяют задержать преступников: сотрудники частного охранного предприятия могут не успеть приехать, а маска и темнота затрудняют поиск. Гаврилов рекомендовал установить вместе с видеонаблюдением сигнализацию с мощным светошумовым сигналом.