Депутат Гаврилов: очистные сооружения позволяют построить дом в водоохранной зоне

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, как законно построить дом в водоохранной зоне. Слова депутата опубликовал News.ru.

Он отметил, что главным условием является обязательное оснащение участка очистными сооружениями. Речь идет, например, о канализации, колодцах, ливнеотводах.

Парламентарий напомнил и об исключениях. Строительство запрещено рядом с водоемами — источниками питьевой воды. То же самое касается мест с зоной санитарной охраны.

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