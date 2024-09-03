Депутат Гаврилов: очистные сооружения позволяют построить дом в водоохранной зоне
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, как законно построить дом в водоохранной зоне. Слова депутата опубликовал News.ru.
Он отметил, что главным условием является обязательное оснащение участка очистными сооружениями. Речь идет, например, о канализации, колодцах, ливнеотводах.
Парламентарий напомнил и об исключениях. Строительство запрещено рядом с водоемами — источниками питьевой воды. То же самое касается мест с зоной санитарной охраны.
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