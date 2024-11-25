Депутат Гаврилов: обязанность снять с квартиры обременение в виде залога лежит на продавце

Обременение в виде залога не снимается с квартиры в автоматическом режиме. Это необходимо сделать продавцу после получения всех денег от покупателя жилья и регистрации нового собственника в Росреестре. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в интервью News.ru .

По словам депутата, обременением считается покупка квартиры с помощью частичной оплаты. В этот момент жилье находится в залоге у продавца. В Едином госреестре недвижимости сделка указывается как «ипотека в силу закона».

Для снятия обременения необходимо подать заявление о погашении записи об ипотеке. Сделать это можно через МФЦ или официальный сайт Росреестра, резюмировал парламентарий.