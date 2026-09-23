Депутат Гаврилов объяснил, как избежать задержек при оформлении недвижимости

Сверка документов со сведениями ЕГРН до подачи заявления помогает избежать задержек при оформлении прав на недвижимость. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий рекомендовал заранее проверять кадастровый номер, адрес, площадь объекта, данные сторон и доли. Оригиналы бумаг должны легко читаться, содержать подписи всех участников сделки и не иметь неоговоренных исправлений.

При обращении в МФЦ важно выбрать точное действие: кадастровый учет, регистрацию или переход права либо регистрацию ограничения. Также необходимо вовремя внести госпошлину по реквизитам заявления. Гаврилов предупредил, что если платеж не отразится в государственной системе в течение пяти рабочих дней, документы вернут без рассмотрения.