Депутат Гаврилов объяснил, что для строительства бани на участке разрешение не требуется

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил в беседе с RT , что для возведения бани на своем участке не требуется получать разрешение.

По его словам, бани считаются постройками вспомогательного использования, поэтому ни разрешение, ни уведомление не нужны. Это правило применимо как для земель индивидуального жилищного строительства, так и для садовых участков.

Депутат отметил, что при строительстве бани следует соблюдать определенные нормативы. Например, объект необходимо ставить не ближе одного метра от границы соседнего участка, а от жилого дома на соседней земле — минимум восемь метров по санитарным правилам.