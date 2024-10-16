Депутат Гаврилов объяснил, что дачная амнистия позволит легко оформить хозпостройки

В садовых товариществах России ожидаются позитивные изменения. Госдума утвердила законопроект, который расширяет рамки дачной амнистии, направленный на упрощение жизни владельцам загородной недвижимости. Об этом сообщил Life Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

По его словам, теперь дачники смогут оформлять в собственность не только жилые дома, но и различные хозяйственные постройки, избегая излишней бюрократии.

Гаврилов подчеркнул, что данный закон существенно меняет ситуацию. Теперь владельцы участков смогут легализовать свои бани или сараи, возведенные до 2013 года, без необходимости долгих визитов в разные инстанции.

Для этого достаточно будет представить старый технический паспорт или оценочную документацию. Это особенно актуально для пожилых дачников, которым сложно ориентироваться в юридических нюансах и собирать множество справок, добавил он.