Депутат Гаврилов: нехватка документов замедлит процедуру регистрации недвижимости

Отсутствие полного комплекта необходимых документов может приостановить процесс регистрации недвижимости. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru.

По словам депутата, например, при подаче заявления о погашении записи об ипотеке нужно предоставить закладную с отметкой о полном погашении обязательств. Также может потребоваться нотариальная доверенность на совершение регистрационных действий.

Кроме того, процедуру регистрации могут заморозить из-за противоречий между сведениями об объекте недвижимости и данными из ЕГРН, отметил Гаврилов.

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