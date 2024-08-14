Депутат Гаврилов: нехватка документов замедлит процедуру регистрации недвижимости

Отсутствие полного комплекта необходимых документов может приостановить процесс регистрации недвижимости. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru.

По словам депутата, например, при подаче заявления о погашении записи об ипотеке нужно предоставить закладную с отметкой о полном погашении обязательств. Также может потребоваться нотариальная доверенность на совершение регистрационных действий.

Кроме того, процедуру регистрации могут заморозить из-за противоречий между сведениями об объекте недвижимости и данными из ЕГРН, отметил Гаврилов.