Депутат Гаврилов назвал важным решение продлить программу маткапитала

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, подчеркнул значимость решения о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Об этом сообщил RT .

Депутат отметил, что данный закон является ожидаемым и важным решением, так как программа уже давно популярна среди семей по всей стране. Основная цель использования маткапитала — улучшение жилищных условий, на втором месте — образование детей, добавил парламентарий.

По его словам, с продлением программы сохраняются и все основные принципы. Кроме того, с 1 марта 2025 года, напомнил Гаврилов, вводится новый порядок расходования данных средств для строительства частных домов через эскроу-счета.