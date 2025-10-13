Депутат Гаврилов напомнил об увеличении выплат федеральным льготникам

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил об индексации пенсий военных с 1 октября 2025 года на 7,6%. Об этом сообщил RT .

Как пояснил депутат, повышение составило порядка 2389 рублей для экс-служащих гражданского персонала, до 4760 рублей — для офицеров и ветеранов боевых действий.

По словам парламентария, с начала 2025 года были также повышены ежемесячные выплаты для федеральных льготников. В результате индексации на 9,5% средний размер ЕДВ увеличился до 4191 рубля. При учете набора социальных услуг в натуральном выражении сумма составила около 3580 рублей.