Депутат Гаврилов напомнил, что в 2025 году вступает в силу закон об изъятии заброшенных дач

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов посоветовал россиянам привести в порядок заброшенные участки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Депутат напомнил, что в 2025 году в силу вступают новые правила, предусматривающие изъятие неиспользуемых земель.

«Новый закон — это способ упорядочить использование земельных ресурсов, чтобы не возникало стихийных свалок и очагов борщевика», — отметил парламентарий.

Нововведения не предполагают внезапных изъятий и массовых штрафов. После получения предупреждения у собственника будут шесть месяцев на исправление нарушений, передала «Вечерняя Москва».