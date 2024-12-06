Депутат Гаврилов напомнил, что в 2025 году вступает в силу закон об изъятии заброшенных дач

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов посоветовал россиянам привести в порядок заброшенные участки. Об этом сообщило РИА «Новости».
Депутат напомнил, что в 2025 году в силу вступают новые правила, предусматривающие изъятие неиспользуемых земель.
«Новый закон — это способ упорядочить использование земельных ресурсов, чтобы не возникало стихийных свалок и очагов борщевика», — отметил парламентарий.
Нововведения не предполагают внезапных изъятий и массовых штрафов. После получения предупреждения у собственника будут шесть месяцев на исправление нарушений, передала «Вечерняя Москва».
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