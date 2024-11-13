Депутат Гаврилов напомнил, что самовольное присвоение места для машины во дворе грозит штрафом

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что водители, самовольно застолбившие место для машины во дворе, могут получить штраф.

Для граждан санкции предусматривают до пяти тысяч рублей штрафа, а для фирм — до 100 тысяч рублей. Парламентарий пояснил, что подобные действия расцениваются законом как самовольное занятие земельного участка.

Госземинспектор сможет оштрафовать нарушителя, когда будет зафиксирован номер автомобиля, сделаны снимки с парковки и фото самодельного ограждения. Составленное заявление с приложенными фото необходимо направить в местное управление земельного контроля, пояснил Гаврилов.