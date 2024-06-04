Депутат Гаврилов напомнил, что дачникам запрещено сдавать участки для установки вышек связи

Дачники не имеют права сдавать свои участки для установки на них вышек сотовой связи. Об этом News.ru рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, соседи дачника, разрешившего на своем участке установку подобной вышки, могут потребовать снести эту конструкцию.

«Это может вредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок. Вы можете требовать снести ее, так как земля соседа в жилом секторе не предназначена для подобных конструкций», — отметил депутат.

Он добавил, что в случае, если дачник не соглашается убрать конструкцию, нужно обращаться в соответствующие органы. В частности, написать жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру.

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте