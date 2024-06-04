Депутат Гаврилов напомнил, что дачникам запрещено сдавать участки для установки вышек связи

Дачники не имеют права сдавать свои участки для установки на них вышек сотовой связи. Об этом News.ru рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, соседи дачника, разрешившего на своем участке установку подобной вышки, могут потребовать снести эту конструкцию.

«Это может вредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок. Вы можете требовать снести ее, так как земля соседа в жилом секторе не предназначена для подобных конструкций», — отметил депутат.

Он добавил, что в случае, если дачник не соглашается убрать конструкцию, нужно обращаться в соответствующие органы. В частности, написать жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру.