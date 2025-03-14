Депутат Гаврилов: лучше не планировать отдых на май, июнь и ноябрь

Депутат Госдумы и председатель комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал РИАМО о невыгодных месяцах для отпуска в 2025-м году.

По его словам, лучше не планировать отдых на январь, май, июнь и ноябрь. Именно эти месяцы наименее выгодные для отдыха.

Гаврилов объяснил, что отпускные выплачиваются исходя из среднего дневного заработка работника за последний год. Он обратил внимание на то, что если уйти в отпуск в месяце с минимальным количеством рабочих дней, то каждый рабочий день будет стоить дороже, чем отпускной. Таким образом, средний дневной заработок, используемый для расчета отпускных, будет ниже, и общая сумма отпускных окажется меньше, чем если бы работник продолжал трудовую деятельность, написал сайт sibdepo.ru.