Депутат Гаврилов: главное отличие договора дарения от завещания заключается в моменте перехода права собственности

Главным отличием договора дарения от завещания является момент перехода права собственности. Об этом изданию NEWS.ru сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Договор дарения подразумевает, что объект недвижимости переходит новому владельцу в момент подписания бумаг.

«Дарение выгодно для одаряемого, но несет риски для владельца имущества, поскольку оно сразу переходит в собственность одаряемого», — пояснил парламентарий.

И в случае договора дарения, и в случае завещания одаряемый или наследник получает имущество по безвозмездной сделке, добавил депутат.

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