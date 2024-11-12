Депутат Гаврилов: автомобилисты не могут присваивать парковочное место на придомовой территории

Машино-место представляет собой часть здания или сооружения. Любые пометки на асфальте или импровизированные оградительные конструкции не имеют юридической силы. Об этом рассказал News.ru глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он добавил, что автомобилисты не обладают законным правом присваивать часть дворовой территории. В случае нарушений местным жителям необходимо обратиться в управляющую компанию или местную администрацию.
Решить проблему также можно с привлечением сотрудников государственного земельного надзора, отметил парламентарий.
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