Депутат Филатова высказалась против продажи спиртного на маркетплейсах

Депутат Госдумы Ирина Филатова в беседе с радио Sputnik не поддержала продажу спиртных напитков на маркетплейсах. Парламентарий считает, что это очередной способ «алкоголизации населения».

Ранее стало известно, что на одном из маркетплейсов запустят продажу алкоголя. Теперь пользователи смогут забронировать товар, а затем забрать его в магазине-партнере.

По словам политика, в стране делается все возможное, чтобы облегчить людям покупку алкоголя.

«У нас безумная алкоголизация населения и придумывают новые способы, как людям, которым лень из дома выйти — совершить минимум движений, чтобы получить заветные бутылки», — сказала она.

Филатова считает, что алкогольная продукция не должна быть доступна в любое время дня и ночи.