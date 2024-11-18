Депутат Филатова: идея о сокращении рабочей недели многодетным дискриминирует другие семьи

Инициатива о введении четырехдневной рабочей недели для многодетных родителей дискриминирует другие семьи. Большинство людей не заводят больше одного или двух детей по объективным причинам, считает депутат Государственной думы РФ Ирина Филатова. Об этом она высказалась в эфире радио Sputnik .

По мнению парламентария, для того, чтобы семья стала многодетной, зачастую недостаточного одного желания.

«Почему женщина, которая не смогла иметь детей или вовсе не замужем, должна чувствовать себя ущербной в этой ситуации?» — задалась вопросом Филатова.

Депутат добавила, что идея выглядит «красивым жестом» в качестве поддержки многодетности. Однако кто-то должен взять на себя расходы за подобные предложения: либо государство, либо работодатель, у которого трудится многодетный.