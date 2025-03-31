Депутат Федоров: национальные инвестиции предпочтительнее западного бизнеса

Евгений Федоров, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, обсудил с RT различные подходы к развитию экономики России.

Депутат выделил два основных направления стратегий. Традиционная, которой Россия следовала последние 35 лет, заключалась в привлечении иностранного капитала и строительства заводов с использованием зарубежных технологий. Однако парламентарий также указал на альтернативный подход, который заключается в создании условий для роста внутренних инвестиций.

«Чтобы триллионы рублей появились внутри страны, а не вне. А иностранные технологии можно купить, если они нужны. Я исхожу из того, что лучше вторая стратегия», — заявил Федоров.

По его словам, при таком выборе стране не потребуется иностранный инвестиционный бизнес.