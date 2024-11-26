Депутат Дрожжина: для стимулирования создания студенческих семей должна быть дополнительная экономическая поддержка

Депутат Юлия Дрожжина заявила, что разработанный законопроект о поддержке студенческих семей предусматривает закрепление этого понятия на уровне российского законодательства. Об этом сообщил сайт «Инфо 24».
По ее словам, под понятие «студенческая семья» попадут зарегистрированные брачные пары в возрасте до 35 лет. Обязательным условием будет то, что они учатся на очной или очно-заочной форме и воспитывают ребенка.
«В России обучается 22 тысячи студенческих семей. Из них пять тысяч воспитывают детей», — сказала она.
Дрожжина отметила, что со стороны государства для стимулирования создания студенческих семей должна быть выделена дополнительная экономическая поддержка.
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