Депутат Драпеко: законопроект об усилении безопасности на мероприятиях коснется не только концертов, но и театров | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:01 Депутат Драпеко: законопроект об усилении безопасности на мероприятиях коснется не только концертов, но и театров

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ИА НСН рассказала, что новый законопроект об усилении безопасности на массовых мероприятиях коснется не только концертов, но и театров и выставок.

Организаторы мероприятий должны будут работать вместе с силовыми ведомствами, предварительно оповестив их о проведении мероприятия.

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«За 30 дней нужно будет оповестить власти о проведении мероприятия, о количестве людей, о тематике мероприятия. Также мы считаем, что место проведения должно быть обеспечено техническими средствами контроля», — сказала депутат.

Ранее СМИ писали, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на усиление безопасности на массовых зрелищных мероприятиях.