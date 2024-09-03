Депутат Драпеко заявила, что Россия не должна отказываться от голливудского кино

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление министра культуры Чечни Исы Ибрагимова о том, что России стоит отказаться от голливудского кино, поскольку «западные ценности» ей не нужны.

По словам парламентария, в Голливуде производят множество фильмов, которые представляют большую художественную ценность.

«Мы связаны с западной культурой, но целиком российская культура западной не является», — сказала она.

Что касается фильмов, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, их показывать не стоит, считает Драпеко.