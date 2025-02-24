Депутат Драпеко призвала увеличить лимит «Пушкинской карты» за успехи в учебе

Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила увеличить лимит «Пушкинской карты» до 10 или 15 тысяч рублей для молодых людей, добившихся особых успехов в учебе. Об этом сообщил « Абзац ».

Такое поощрение, пояснила парламентарий, могло бы касаться победителей международных олимпиад и конкурсов. Однако важно учитывать возможные ограничения, ведь нельзя заранее предсказать, сколько достижений будет у каждого студента, добавила депутат.

«Можно было бы поощрять за победы в каких-то весомых, крупных конкурсах или за победу в международных олимпиадах. Ребята же получают там премии, там бывает призовой фонд у олимпиад. И у нас тоже должен быть какой-то такой призовой фонд», — пояснила Драпеко.

Напомним, к концу 2023 года программой «Пушкинская карта» воспользовались 9,6 миллиона россиян в возрасте от 14 до 22 лет. К маю 2024 года число участников выросло до 10,3 миллиона человек.