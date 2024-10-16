Депутат Драпеко поддержала идею о съемках документального кино о Пичугине
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею создания документального фильма о туристе Михаиле Пичугина, выжившем в Охотском море. Об этом написал RT.
Парламентарий назвала эту мысль интересной и отметила, что ее надо обсудить с документалистами. Она также добавила, что похожее кино уже раньше выходило на экраны.
Драпеко вспомнила о советской кинокартине, когда четыре солдата очень долго дрейфовали на плоту.
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