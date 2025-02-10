Депутат Драпеко назвала Стриженова яркой страницей в советском кинематографе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала актера Олега Стриженова яркой страницей советского кинематографа в беседе с RT.
«Первый красавец страны, теперь говорят — секс-символ, а тогда его обожали миллионы наших соотечественниц. У него были роли, которые запоминались. В жизни он был чрезвычайно интересный человек», — отметила парламентарий.
Народный артист СССР Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет. Зрители помнят его по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Приступить к ликвидации» и другим.
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