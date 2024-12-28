Депутат Дмитриева спрогнозировала повышение зарплаты в России на 15-17%

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в беседе с NEWS.ru спрогнозировала увеличение средней заработной платы в России в 2025 году на 15–17%.

Дмитриева подчеркнула, что в 2025 году ожидается сохранение низкого уровня безработицы, а в ряде отраслей будет ощущаться острый недостаток рабочей силы. В результате усиливающейся конкуренции за сотрудников, работодатели будут вынуждены повышать зарплату быстрее, чем растет инфляция.

Стоит отметить, что в 2024 году 58% российских работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам, хотя годом ранее этот показатель достигал 68%. Согласно данным портала hh.ru, 6% компаний снизили зарплаты, а 33% сохранили их на прежнем уровне. В 2023 году лишь 1% работодателей заявлял о сокращении окладов.