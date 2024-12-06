Депутат Демин заявил, что малый и средний бизнес быстрее адаптируется к изменениям на рынке

Преимущество малого и среднего бизнеса заключается в том, что эти сегменты способны в более короткие сроки адаптироваться к изменениям, происходящими в настоящее время на рынке. Об этом «ФедералПресс» рассказал председатель Комитета Госдумы по МСП, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Александр Демин.
Он подчеркнул, что именно эти секторы занимают лидирующие позиции в условиях изменения ситуации. Они быстрее внедряют информационные технологии и адаптируются к среде.
Депутат также отметил, что основная задача малого и среднего бизнеса сейчас состоит в том, чтобы в повысить производительность труда, потому что это поможет сократить издержки, которые возникли из-за высокой кредитной процентной ставки.
Результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали
Газификацию пяти населенных пунктов в Чехове завершат в 2024 году
Кремль заявил о скором завершении освобождения Курской области
Тендер на реконструкцию котельной объявили в Реутове
Свыше 40 призеров конкурса рисунков «Это моя семья» наградили в Подмосковье
Пинавший лежавшего на улице трехлетнего сына отец из Уфы объяснился
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте