Депутат Демин заявил, что малый и средний бизнес быстрее адаптируется к изменениям на рынке

Преимущество малого и среднего бизнеса заключается в том, что эти сегменты способны в более короткие сроки адаптироваться к изменениям, происходящими в настоящее время на рынке. Об этом «ФедералПресс» рассказал председатель Комитета Госдумы по МСП, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Александр Демин.

Он подчеркнул, что именно эти секторы занимают лидирующие позиции в условиях изменения ситуации. Они быстрее внедряют информационные технологии и адаптируются к среде.

Депутат также отметил, что основная задача малого и среднего бизнеса сейчас состоит в том, чтобы в повысить производительность труда, потому что это поможет сократить издержки, которые возникли из-за высокой кредитной процентной ставки.