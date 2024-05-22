Депутат Делягин назвал обоснованными претензии ФАС к прогнозам о росте цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба обоснованно посчитала опубликованный прогноз о росте цен на продукты на 10-30% попыткой манипулировать рынком. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин «Национальной службе новостей».

ФАС выдала предостережение из-за того, что подобные заявления могут побудить участников рынка намеренно повысить цены. По словам депутата, в данном случае служба обоснованно среагировала не на конкретный прогноз, а на его спекулятивный непрофессионализм.

Ценности в таком заявлении о росте цен нет никакой, это лишь попытка манипулировать рынком, отметил Делягин.