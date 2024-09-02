Депутат Даванков предложил повысить в 2,5 раза стоимость патента для мигрантов

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил с инициативой повысить стоимость патента для мигрантов в 2,5 раза — до 250 тысяч рублей в год. Об этом сообщил сайт News.ru.

По словам депутата, полученные деньги нужно направить на развитие систем безопасности. При этом средства должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы Москвы. Так, больше всего мигрантов проживают в Чертаново, Новопеределкино, Марьино.

Благодаря таким мерам в столице станет безопаснее, отметил Даванков.