Депутат Даванков предложил повысить в 2,5 раза стоимость патента для мигрантов

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил с инициативой повысить стоимость патента для мигрантов в 2,5 раза — до 250 тысяч рублей в год. Об этом сообщил сайт News.ru.

По словам депутата, полученные деньги нужно направить на развитие систем безопасности. При этом средства должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы Москвы. Так, больше всего мигрантов проживают в Чертаново, Новопеределкино, Марьино.

Благодаря таким мерам в столице станет безопаснее, отметил Даванков.

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте