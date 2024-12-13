Депутат Чернышов заявил, что оценки за поведение не должны влиять на школьный аттестат

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ответил на вопрос Life , как он относится к идее вернуть оценки за поведение в школах.

По словам депутата, инициативу о возвращении оценок за поведение он поддерживает, но считает, что они не должны влиять на аттестат.

Парламентарий признался журналистам, что вел себя в школе достойно — защищал девочек и учителей от нападок других учеников.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также рассказал, что в школьные годы вел себя хорошо. У него если и возникали проблемы со сверстниками, то вне школьных стен.

Ранее СМИ писали, что парламентарии активно обсуждают вопрос возвращения оценок за поведение в российские школы.