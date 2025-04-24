Депутат Чернышов предложил ввести отдельную страховку для «трезвых водителей»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести в России отдельную страховку для водителей, которые не употребляют алкоголь за рулем. Об этом он рассказал RT.
По словам политика, услуга «трезвый водитель» призвана повысить безопасность и ответственность граждан. Однако в случае ДТП все риски и убытки несет владелец автомобиля, а не временный водитель, который был трезв. Чернышов предлагает исправить это с помощью специального страхового полиса.
Новая мера должна сделать услугу более популярной и выведет ее из тени, считает вице-спикер. Это повысит доверие граждан и будет способствовать формированию цивилизованного и безопасного рынка.
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