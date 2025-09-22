Депутат Чернышов предложил учредить новое почетное звание для дошкольных работников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением учредить новое почетное звание для работников сферы дошкольного образования. Об этом сообщил RT .

Соответствующую инициативу направили на имя заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

«В преддверии 27 сентября — Дня воспитателя и всех дошкольных работников — считаю необходимым обратить ваше внимание на системный вопрос, касающийся государственного признания заслуг работников системы дошкольного образования», — заявил депутат.

По его мнению, воспитатели, педагоги-психологи, логопеды и другие специалисты дошкольных учреждений выполняют важную задачу — формируют личность ребенка, его социальные и интеллектуальные навыки. Именно поэтому необходимо ввести новое почетное звание, считает парламентарий.