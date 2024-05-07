Депутат Чаплин: запеченная курица и салаты станут идеальным обедом на даче без холодильника | 360°

Общество 07 мая 2024, 11:30 Депутат Чаплин: запеченная курица и салаты станут идеальным обедом на даче без холодильника

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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил лучшие блюда для обеда на загородном участке, где нет холодильника. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Идеальным приемом пищи в таких условиях он назвал запеченную курицу и овощные салаты. Кроме того, можно взять с собой консервы и булочки.

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Чаплин добавил, что отличным вариантом для однодневной поездки на дачу без холодильника станет картофель в мундире.