Депутат Чаплин: запеченная курица и салаты станут идеальным обедом на даче без холодильника | 360°

07 мая 2024, 11:30
Депутат Чаплин: запеченная курица и салаты станут идеальным обедом на даче без холодильника
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил лучшие блюда для обеда на загородном участке, где нет холодильника. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Идеальным приемом пищи в таких условиях он назвал запеченную курицу и овощные салаты. Кроме того, можно взять с собой консервы и булочки.
Реклама
Чаплин добавил, что отличным вариантом для однодневной поездки на дачу без холодильника станет картофель в мундире.
Депутаты
Продукты
Реклама
Реклама