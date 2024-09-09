Депутат Чаплин заявил о предстоящем повышении пенсий для некоторых категорий граждан

Для некоторых категорий граждан готовится повышение пенсий. Об этом сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.
По его словам, первая индексация, связанная с инфляцией за прошедший год, пройдет 1 февраля 2025 года. Вторая — 1 апреля 2025-го.
«В феврале будет увеличена вся пенсия, а в апреле — только страховая часть», — добавил депутат.
Он также напомнил, что после полного прекращения трудовой деятельности гражданину пересчитывают пенсию с учетом всех прошлых индексаций за восемь лет. Результатом становится значительное увеличение выплат.
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