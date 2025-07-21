Депутат Чаплин заявил, что порог рассрочек в 50 тысяч рублей соответствует потребностям
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил в беседе с News.ru, что новый порог рассрочки в 50 тысяч рублей соответствует потребностям россиян.
По словам депутата, анализ практики использования рассрочек показал: ранее установленный лимит в 15 тысяч рублей был недостаточным.
«Новый порог в 50 тысяч рублей лучше соответствует потребностям граждан при сохранении контроля за их финансовой безопасностью», — пояснил парламентарий.
Он также напомнил, что был изменен срок вступления закона в силу — его перенесли с 1 декабря 2025 года на 1 апреля 2026 года. Дополнительное время необходимо бизнесу для адаптации к новым требованиям.
Выездная диспансеризация прошла в парке усадьбы «Кривякино» в Воскресенске
Литургия ко Дню явления Казанской иконы Божией Матери прошла в Павловском Посаде
Овчинский: по проекту КРТ в районе Соколиная Гора построят новый жилой квартал
Коммунальные службы Ленинского округа начали устранять последствия ливней
Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму
Ремонт Поваровской школы в Солнечногорске завершили более чем на 70%
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте