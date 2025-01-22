Депутат Чаплин заявил, что период ухода за детьми нужно включать в трудовой стаж

Поддержка многодетных семей — это стратегическая необходимость. Об этом заявил депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

По его словам, сегодня важно укреплять институт семьи, повышать рождаемость и создавать условия для воспитания нескольких детей. Это основа стабильности общества. Именно поэтому государство внедряет меры поддержки многодетных семей. Среди них — материнский капитал, льготы на жилье и помощь с образованием детей.

Чаплин отметил, что такие меры помогают семьям чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Однако некоторые женщины переживают за размер пенсии, так как они посвятили себя воспитанию детей. Депутат подчеркнул важность учета вклада женщин в развитие общества при формировании их пенсионных прав. Уже существуют механизмы включения периодов ухода за детьми в страховой стаж, но этого недостаточно.

По мнению парламентария, нужно работать над тем, чтобы эти периоды обеспечивали достойный уровень пенсионного обеспечения. Государство должно поддерживать семьи с детьми на всех этапах жизни, а пенсионная система должна быть улучшена, чтобы женщины, посвятившие себя семье, могли рассчитывать на достойную пенсию.