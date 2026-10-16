Депутат Чаплин заявил, что исправить ошибки в трудовой книжке моно через работодателя или Соцфонд

Ошибки в электронной или бумажной трудовой книжке можно исправить через работодателя или Социальный фонд России. Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал сайту Lenta.ru .

Парламентарий напомнил, что проверить сведения о должностях и датах работы можно с помощью выписки СТД-СФР через «Госуслуги», МФЦ или СФР. Если в данных есть неточность, нужно письменно обратиться к передавшему запись работодателю — по Трудовому кодексу он обязан внести исправления, отметило ИА НСН.

При ликвидации компании подтверждающие документы подают напрямую в Соцфонд. В случае отказа действующего работодателя Чаплин посоветовал обращаться в трудовую инспекцию или суд. Стаж до 2020 года подтверждают договорами, архивными справками и бумажной книжкой.