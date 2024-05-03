Депутат Чаплин: видеокамеры помогут защитить дачу от грабителей | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:09 Депутат Чаплин: видеокамеры помогут защитить дачу от грабителей

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Установка сигнализации и камер видеонаблюдения защитит приусадебный участок от грабителей. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По его словам, сигнализацию с датчиками высокой чувствительности можно установить на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях. Также стоит использовать автоматические светильники, яркое освещение должно отпугнуть воров.

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Кроме того, владельцам дач рекомендуется устранить все пробоины в заборе и слабые точки в конструкции зданий, отметил Чаплин.