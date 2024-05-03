Депутат Чаплин: видеокамеры помогут защитить дачу от грабителей | 360°

03 мая 2024, 16:09
Депутат Чаплин: видеокамеры помогут защитить дачу от грабителей
Установка сигнализации и камер видеонаблюдения защитит приусадебный участок от грабителей. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.
По его словам, сигнализацию с датчиками высокой чувствительности можно установить на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях. Также стоит использовать автоматические светильники, яркое освещение должно отпугнуть воров.
Реклама
Кроме того, владельцам дач рекомендуется устранить все пробоины в заборе и слабые точки в конструкции зданий, отметил Чаплин.
Реклама
Реклама