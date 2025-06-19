Депутат Чаплин указал на возможность получения компенсации расходов за детский лагерь

Депутат Госдумы Никита Чаплин проинформировал о возможности получения компенсации расходов за детский лагерь через органы социальной защиты. Об этом сообщил NEWS.ru .

По его словам, размер выплаты и условия ее предоставления зависят от региона. Например, в Краснодарском крае возмещают до 50% от прожиточного минимума, а в Ленинградской области — 70% от стоимости путевки.

Чаплин подчеркнул, что субъекты РФ самостоятельно определяют условия выплат, поэтому для получения компенсации требуется заранее уточнить правила в своем регионе. Это можно сделать через органы соцзащиты или «Госуслуги».

Депутат также пояснил, что процедура оформления компенсации включает несколько этапов: покупку путевки (важно сохранить договор и документы об оплате), отдых ребенка (после завершения смены необходимо получить отрывной талон или справку из лагеря) и подачу заявления (документы можно направить через МФЦ, соцзащиту или «Госуслуги»).