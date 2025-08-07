Депутат Чаплин указал на рост краж данных через Wi-Fi

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT о возросших случаях кражи персональных данных через общественные Wi-Fi-сети. Злоумышленники создают поддельные точки доступа, которые выглядят как легальные сети кафе, торговых центров и других общественных мест.

Подключив устройство к такому Wi-Fi, пользователь рискует предоставить мошенникам доступ к своим банковским приложениям, социальным сетям и другим учетным записям. Особую опасность представляют сети, не требующие пароля, но предлагающие авторизацию через мессенджеры или социальные сети.

Парламентарий рекомендует избегать подключения к открытым Wi-Fi-сетям в общественных местах, особенно если они предлагают вход по QR-коду. Также он советует не вводить конфиденциальные данные при использовании публичного Wi-Fi и установить на смартфон надежный антивирус.