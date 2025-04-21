Депутат Чаплин: справки о доходах и трудовые договоры помогут подтвердить стаж для пенсии

Чтобы подтвердить трудовой стаж, можно использовать разные документы. Среди них — справки о доходах и налоговые декларации. Об этом рассказал News.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По словам парламентария, важно иметь подтверждение стажа в случае потери или повреждения основных документов. Потерянные бумаги можно попробовать восстановить через обращение в архив по месту бывшей работы. Для этого пригодятся трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки.

Чаплин напомнил, что официальное трудоустройство и своевременные отчисления важны для размера будущей пенсии. Чем больше стаж и количество накопленных баллов, тем больше будут выплаты. Поэтому важно следить за состоянием лицевого счета.