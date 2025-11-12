Депутат Чаплин сообщил, что для социального налогового вычета важна полнота пакета документов

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT рассказал, как граждане могут получить социальный налоговый вычет за медицинские услуги.

По словам депутата, первым шагом является сбор необходимых документов.

«Ключевое значение имеет полнота пакета документов, которые подаются в налоговую службу. От этого напрямую зависит успех последующей проверки и положительное решение», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что важно предоставить заполненную декларацию по форме 3-НДФЛ, специальную справку из медицинской организации об оплате услуг, а также копии документов, удостоверяющих родство, если лечение оплачивалось для супруга, родителей или детей.