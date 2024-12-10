Депутат Чаплин: россиянам положен отпуск без содержания при рождении ребенка

Депутат Госдумы Никита Чаплин перечислил основания для предоставления отпуска без содержания. Россияне могут рассчитывать на такой отдых, например, по причине утраты близких родственников, отметил он в беседе с News.ru.

По словам парламентария, подобные ситуации регулирует статья 128 Трудового кодекса РФ. Отпуск без сохранения заработной платы также одобряют при рождении ребенка и заключении брака. Максимальная продолжительность — пять календарных дней.

Депутат пояснил, что для оформления необходимо заявление сотрудника. В договоре с работодателем, добавил Чаплин, могут быть указаны разнообразные причины для получения отпуска без содержания.

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