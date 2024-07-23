Депутат Чаплин: репелленты и закрытая одежда помогут защититься от слепней на даче

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как защититься от нашествия слепней и оводов за пределами города. Данные насекомые любят места с повышенной влажностью, напомнил эксперт в беседе с News.ru.

Он посоветовал использовать средства на основе ДЭТА, пикаридина и других активных ингредиентов. Репелленты следует наносить на открытые участки тела и одежду. Важно избегать попадания вещества на слизистые оболочки.

По словам парламентария, стоит выходить на улицу в кофтах с длинными рукавами и брюках. Также можно надеть шляпу со специальной сеткой, закрывающей лицо.

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