Депутат Чаплин рекомендовал использовать древесную золу для весенней подготовки почвы

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru о методах обогащения грунта после зимнего периода. По его словам, древесная зола является эффективным средством для насыщения земли калием и микроэлементами, а также для уменьшения кислотности.

Для обеспечения растений азотом весной можно применять навоз, перепревший компост, настой коровяка или птичий помет. Эти органические подкормки вносятся при перекопке или культивации из расчета одно-два ведра на квадратный метр, в зависимости от потребностей конкретных культур.

«Очень полезна древесная зола — она не только обогащает почву калием и микроэлементами, но и снижает кислотность, что особенно важно для капусты и свеклы», — отметил Чаплин.

Некоторые садоводы успешно используют сидераты — быстрорастущие растения, которые высеваются ранней весной и за пару недель до посадки основных культур заделываются в грунт. Горчица, фацелия, вика и овес, по словам депутата, отлично рыхлят землю своими корнями, подавляют сорняки и служат бесплатным удобрением, обогащая почву азотом и органическими веществами.

Важным моментом является очистка дренажных канав и отвод талых вод от построек и низких мест участка. Если вода будет застаиваться, корни растений могут выпревать и задыхаться. Поэтому после схода снега в первую очередь проверьте, свободно ли уходят осадки, и при необходимости прочистите канавы. Ответственный подход к весенней подготовке почвы включает несколько этапов: оценка готовности земли, щадящая обработка с учетом типа почвы, внесение сбалансированных удобрений, мульчирование и организация правильного водного режима, заключил Чаплин.