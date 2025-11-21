Депутат Чаплин рассказал о возможности возврата средств за билеты на культурные мероприятия

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал RT о правилах возврата средств за билеты на культурные мероприятия. Процедура регулируется Законом «О защите прав потребителей» и соответствующим постановлением правительства.

По словам парламентария, право на полный возврат возникает в нескольких случаях: отмена или перенос мероприятия организатором; болезнь зрителя или смерть близкого родственника (при наличии подтверждающих документов).

Заявление необходимо подать не позднее дня события, а документы можно предоставить в течение двух недель после него, написало «АБН24».

Если причина отказа не является уважительной, сумма возврата зависит от срока: за 10 и более дней — возврат 100%; за 5–10 дней — 50%; за 3–5 дней — 30%; менее чем за три дня — деньги могут не вернуть.

Для возврата нужно подать письменное заявление организатору или продавцу, приложив билет и необходимые документы. Средства должны быть перечислены в течение 30 дней. В случае отказа или затягивания возврата депутат рекомендовал обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.