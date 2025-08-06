Депутат Чаплин рассказал о возможности продать квартиру в новостройке без налога через 5 лет

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил NEWS.ru, что продать квартиру в новостройке без уплаты налога можно через пять лет после полной оплаты по договору долевого участия или уступки прав требования.
По словам депутата, минимальный срок владения квартирой в новостройке исчисляется с момента полной оплаты, а не с даты регистрации права собственности. Для освобождения от налога необходимо соблюдение одного из условий: либо три года владения, если квартира получена по наследству, в дар от близких родственников, через приватизацию или является единственным жильем, либо пять лет владения во всех остальных случаях.
Чаплин отметил, что продажа прав требования по ДДУ до сдачи дома в эксплуатацию не освобождает от налогообложения. Срок владения начинается с момента полного расчета с застройщиком.
Семья погибла в Адлере из-за чачи с рынка
Институт телепортации закрылся в МГУ
Оперная певица из Балашихи выступила на фестивале «Таврида.АРТ»
Петербурженка скатилась на ребенка в аквапарке. Итог — разрыв печени
Фейк: украинские диверсанты сорвут «Праздник топора» в Томске
Юные инженеры из Балашихи выступят на чемпионате Ростеха
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте