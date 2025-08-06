Депутат Чаплин рассказал о возможности продать квартиру в новостройке без налога через 5 лет

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил NEWS.ru , что продать квартиру в новостройке без уплаты налога можно через пять лет после полной оплаты по договору долевого участия или уступки прав требования.

По словам депутата, минимальный срок владения квартирой в новостройке исчисляется с момента полной оплаты, а не с даты регистрации права собственности. Для освобождения от налога необходимо соблюдение одного из условий: либо три года владения, если квартира получена по наследству, в дар от близких родственников, через приватизацию или является единственным жильем, либо пять лет владения во всех остальных случаях.

Чаплин отметил, что продажа прав требования по ДДУ до сдачи дома в эксплуатацию не освобождает от налогообложения. Срок владения начинается с момента полного расчета с застройщиком.