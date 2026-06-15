Депутат Чаплин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в 2026 году

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция партии «Единая Россия») Никита Чаплин рассказал RT о мерах поддержки семей с детьми в 2026 году.

Чаплин отметил, что меры поддержки можно разделить на три вида: единовременные, ежемесячные и материнский капитал. К единовременным выплатам относятся декретные, размер которых зависит от зарплаты, и пособие при рождении ребенка. Ежемесячные выплаты включают пособие по уходу за ребенком до полутора лет и единое пособие на детей до 17 лет.

Декретные начисляют по электронному больничному, а пособие при рождении — после передачи данных из ЗАГСа. Для получения ежемесячных выплат необходимо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. При этом среднедушевой доход семьи рассчитывается за 12 месяцев до подачи заявления. Если он меньше регионального прожиточного минимума, семья считается нуждающейся.

С 2026 года при расчете будут использовать не МРОТ, а среднюю зарплату по региону. Для получения единого пособия не нужно отдельно подтверждать статус малоимущих — Социальный фонд сам проверяет доходы и имущество.

Сумма декретных напрямую зависит от белой зарплаты. В 2026 году максимальный размер за 140 дней отпуска составит почти 956 тысяч рублей, а минимальный — около 125 тысяч.