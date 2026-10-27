Депутат Чаплин рассказал, как проверить данные о недвижимости через платформу НСПД

Россияне могут проверить сведения о квартире, доме или участке через сервис «Мои объекты недвижимости» на платформе Национальной системы пространственных данных (НСПД). Об этом RT напомнил первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что для входа используется учетная запись на «Госуслугах». Сервис автоматически находит недвижимость пользователя и показывает адрес, площадь, кадастровую стоимость, обременения, а для участков — категорию земель и виды разрешенного использования.

В системе также можно настроить оповещения об изменении стоимости или границ и разместить объявление о продаже либо аренде через функцию «Публичные предложения». При этом Чаплин подчеркнул, что карточка сервиса предназначена только для просмотра информации и не заменяет официальную выписку из ЕГРН.